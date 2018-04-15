«أبو الغيط»: الدول عربية أصبحت ساحة لتدخلات دولية ومنافسات إقليمية

قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية يجب أن تصيغ استراتيجية مشتركة بشأن سوريا، قائمة على قرار 2254 الدولي، مشيرًا إلى أن دول عربية أصبحت ساحة لتدخلات دولية ومنافسات إقليمية.



وأضاف، خلال كلمته في القمة العربية الـ29، أن الجهد العربي نجح في اتخاذ موقف حازم ضد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشددًأ على أن الوحدة الفلسطينية هدف ملح تأخر تحقيقه.



وتابع: "الإيرانيون استفادوا من هشاشة الوضع اليمني وانقلبوا على الشرعية الدستورية، ونشيد بالجهود العربية لاجتثاث الإرهاب ولتغيير ثقافة التطرف".



وانطلقت، منذ قليل، أعمال القمة الـ29 لجامعة الدول العربية في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من الرؤساء والملوك والأمراء العرب، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.