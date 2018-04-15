«أبوالغيط»: أزمات المنطقة العربية تخصم من رصيد الأمن القومي

قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن الأزمات في المنطقة العربية تخصم من رصيد الأمن القومي، مؤكدًا أن التحديات الحالية تدعو لحوار حول أولويات الأمن القومي العربي.



وأضاف، خلال كلمته في القمة العربية الـ29، أن قضية فلسطين شهدت انتكاسة بعد إعلان نقل السفارة الأميركية للقدس، مشددًا على ضرورة دعم رؤية الرئيس محمود عباس بشأن القضية الفلسطينية.



وشدد قائلًا:"التهديدات الكبرى التي تواجهنا تتساوى في أهميتها وتتطابق في خطورتها، ويجب علينا التضامن مع السعودية في إجراءاتها لصون أمنها".



وتابع: "إيران دعمت عصابات مارقة في اليمن لتهديد أمن السعودية، والتدخلات الإيرانية في منطقتنا لا تستهدف الخير للعرب".



كما أكد أبوالغيط أن النظام السوري يتحمل مسئولية كبرى في انهيار الوطن وفقدان الكرامة.



وانطلقت، منذ قليل، أعمال القمة الـ29 لجامعة الدول العربية في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من الرؤساء والملوك والأمراء العرب، ومن بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.