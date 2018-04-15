استشهاد 215 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ 1967

كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن استشهاد 215 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967، آخرهم الأسير ياسين السراديح، 33 عامًا من أريحا، والذي استشهد نتيجة الضرب والتعذيب أثناء اعتقاله وإطلاق رصاصة بشكل مباشر ومن نقطة الصفر عليه حسب التقرير الطبي، بتاريخ 22 فبراير 2018.



وأوضحت الهيئة، أن من بين الشهداء الأسرى 72 شهيدًا سقطوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق، و61 شهيدًا سقطوا بسبب الإهمال الطبي ورفض علاجهم، خاصةً بعد اعتقالهم وهم جرحى مصابين اصابات بالغة ما فاقم الأمراض والمضاعفات الصحية في اجسامهم، وأدى إلى سقوطهم شهداء داخل السجون وفي مستشفيات الاحتلال.



وأضافت الهيئة أن 7 أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس داخل السجون، وأن 77 أسيرًا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة، بالإضافةً إلى مئات الأسرى المحررين اللذين سقطوا شهداء بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، بسبب أمراض أصابتهم في السجون.



ومن جهة أخرى تصاعد وفق الهيئة إعدام عشرات الجرحى والمصابين منذ اندلاع "الهبة الجماهيرية" في 1 أكتوبر 2015، وتحول الإعدام سياسةً بديلةً للاعتقال لعشرات الجرحى والمصابين.

