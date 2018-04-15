أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام، حسام زكي، بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لن يشارك في القمة العربية المقررة اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية.



وأوضح "زكي" في تصريح لقناة "cbc" المصرية، بأن التمثيل القطري المشارك في القمة سيكون على مستوى مندوبها الدائم في الجامعة، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد.



يشار إلى أن محور مباحثات القمة العربية اليوم في دورتها الـ29 "سيكون القضية الفلسطينة، لاسيما بعد الموقف الأمريكي بنقل سفارتها الى القدس.