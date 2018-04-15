القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
سياسي
الأحد 15/أبريل/2018 - 03:53 ص

قبل مناقشتها بالبرلمان.. ننشر العقوبات الجديدة فى «التعدى على أملاك الدولة»

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة
مني هيبة
dostor.org/2128917

تُناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم الأحد، مقترح القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، لتغليظ العقوبات المقررة بشأن التعدي علي الأملاك العامة والخاصة؛ للحد من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وتنفرد "الدستور" بنص التعديلات المقترحة على القانون، ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد، نصت المادة الأولى منها على استبدال أحكام المواد رقم (369، 370،371، 372، 372 مكرر، 373)، ليكون نصها كالتالي: «تعديل أحكام المادة 369 لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه، بدلًا من العقوبة الحالية التي تقضي بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تجاوز 300 جنيه».

فيما نصت الفقرة الثانية على تغليظ العقوبة بالحبس ما لا يقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه، وذلك في حال وقعت المخالفة من شخص أو أكثر وكان احداهما يحمل سلاحًا، بدلًا من العقوبة القائمة التي تنص علي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

أما المادة 370 فقد تم استبدال أحكامها؛ لتكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تجاوز 100 الف جنيه، بدلًا من النص الحالي الذي ينص على الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تجاوز 300 جنيه.

بينما تم تغليظ العقوبات الواردة في المادة 371 بما يصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، بدلًا من العقوبة الحالية التي تقضي بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تجاوز 200 جنيه.

بينما تضمن تعديل المادة 372 بتعليق العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بكلا العقوبتين.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلًا من النص الحالي الذي لا تجاوز الغرامة فيه 2000 جنيه.

فيما غلظت عقوبات المادة 372 مكرر إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه بدلًا من النص القائم والذي يقضي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تجاوز الـ100 جنيه.

أما المادة الثانية من المقترح المقدم فقد نصت على استثناء أحكامه من نص المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تسمح للقاضي بالنزول بالعقوبة، مشدد التعديل المقترح على عدم جواز تخفيف العقوبات الواردة به.

فيما نصت المادة الثالثة منه على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ شهر

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

«شكري»: أمريكا لم تخطرنا بالضربة العسكرية على سوريا

شاهد.. حجم الدمار في مركز الأبحاث السوري بعد القصف الثلاثي

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

ألبومات الصور

مقاتلات حربية تخترق سماء إسرائيل وتثير الفزع (صور)

عاجل.. قتلى إيرانيون بينهم ضباط في قصف إسرائيلي بسوريا (صور)

الإدارة المحلية بالفيوم تكرم الأمهات المثاليات (صور)

رئيس مدينة المنصورة ينظم يومًا بيئيًا بقرية منية سندوب (صور)

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

كشكول

"وزير التعليم" يعلن ملامح نظام التعليم الجديد

ننشر لينك التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

اختبارات التقدم لوظائف المعلمين بالمدارس اليابانية لقياس المهارات وليس التخصص

التعليم: فتح باب التقديم للمدارس اليابانية للإداريين والمعلمين غدًا

مطالب بتعديل مواعيد امتحانات مدارس المتفوقين

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

أول تعليق لـ«نتنياهو» على ضرب سوريا

«فتح الانتفاضة»: الضربة الأمريكية بتواطؤ من بعض الدول العربية

بالفيديو.. حاكم دبي يفاجئ الجميع بالتجول في مول الظهران

ads
منوعات

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

6 عادات تطوّر حياتك: «الفكة مفيدة»

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك