رجال وزير الثقافة الجدد.. «عزف جماعي مع إيناس»

منذ تولّي الدكتورة إيناس عبدالدايم حقيبة وزارة الثقافة خلفًا للكاتب الصحفي حلمي النمنم، منتصف يناير

الماضي في إطار التعديلات الوزارية التي شهدتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، لضخ دماء جديدة وعناصر نسائية، لتكتمل بها منظومة العمل الحكومي بعد موافقة مجلس النواب بضم 4 وزراء جدد.



من جانبها، أجرت وزير الثقافة فور تولّيها المنصب عددا من التعديلات لرؤساء القطاعات، سواء بإنهاء تجديد ندبهم، أو بضخ دماء جديدة في الوزارة من خلال تمثيل الشباب وإعطاء الفرص لهم في إدارة الفعاليات الكبرى، وهو ما ترصده في السطور التالية:



◘ رئيس مهرجان القاهرة السينمائي

في السابع والعشرين من مارس، أصدرت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزير الثقافة قرارًا بتعيين المنتج والسيناريست الشاب محمد على حسن حفظى رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الـ40، وتعيين الناقد والإعلامى يوسف شريف رزق الله مديرًا فنيًا للمهرجان.



◘ دار الكتب والوثائق



في الأول من يناير، أنهت وزير الثقافة، ندب الدكتور أحمد الشوكي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وأصدرت قرارًا بندب الدكتور هشام محمود عزمي، أستاذ ورئيس قسم المكتبات بجامعة القاهرة للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمدة عام من تاريخ صدور القرار.



ووجهت إيناس عبدالدايم الشكر للدكتور أحمد الشوكي، رئيس الهيئة السابق، وقالت إنه قام بأداء واجبه على أكمل وجه.



◘ المجلس الأعلى للثقافة



كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الثقافة، لـ«الدستور»، انتهاء ندب د.حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في 26 من أبريل الجاري.



وقالت المصادر إن هناك عددا من الشخصيات الفاعلة في المشهد الثقافي، محل دراسة من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم في حين أنها لم تستقر على أي منهم حتى الآن لخلافة ربيع.



كان الكاتب الصحفى حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، أصدر قرارًا بتولي ربيع أمانة المجلس الأعلى للثقافة، خلفًا للدكتور هيثم الحاج علي، القائم بتسيير أعمال المجلس، بعد استقالة الدكتورة أمل الصبّان، في 26 أبريل 2017.