القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
الثقافة
السبت 14/أبريل/2018 - 10:34 م

رجال وزير الثقافة الجدد.. «عزف جماعي مع إيناس»

الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
حسام الضمراني
dostor.org/2128867

منذ تولّي الدكتورة إيناس عبدالدايم حقيبة وزارة الثقافة خلفًا للكاتب الصحفي حلمي النمنم، منتصف يناير
الماضي في إطار التعديلات الوزارية التي شهدتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، لضخ دماء جديدة وعناصر نسائية، لتكتمل بها منظومة العمل الحكومي بعد موافقة مجلس النواب بضم 4 وزراء جدد.

من جانبها، أجرت وزير الثقافة فور تولّيها المنصب عددا من التعديلات لرؤساء القطاعات، سواء بإنهاء تجديد ندبهم، أو بضخ دماء جديدة في الوزارة من خلال تمثيل الشباب وإعطاء الفرص لهم في إدارة الفعاليات الكبرى، وهو ما ترصده في السطور التالية:

◘ رئيس مهرجان القاهرة السينمائي
في السابع والعشرين من مارس، أصدرت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزير الثقافة قرارًا بتعيين المنتج والسيناريست الشاب محمد على حسن حفظى رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الـ40، وتعيين الناقد والإعلامى يوسف شريف رزق الله مديرًا فنيًا للمهرجان.

◘ دار الكتب والوثائق

في الأول من يناير، أنهت وزير الثقافة، ندب الدكتور أحمد الشوكي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وأصدرت قرارًا بندب الدكتور هشام محمود عزمي، أستاذ ورئيس قسم المكتبات بجامعة القاهرة للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

ووجهت إيناس عبدالدايم الشكر للدكتور أحمد الشوكي، رئيس الهيئة السابق، وقالت إنه قام بأداء واجبه على أكمل وجه.

◘ المجلس الأعلى للثقافة

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الثقافة، لـ«الدستور»، انتهاء ندب د.حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في 26 من أبريل الجاري.

وقالت المصادر إن هناك عددا من الشخصيات الفاعلة في المشهد الثقافي، محل دراسة من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم في حين أنها لم تستقر على أي منهم حتى الآن لخلافة ربيع.

كان الكاتب الصحفى حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، أصدر قرارًا بتولي ربيع أمانة المجلس الأعلى للثقافة، خلفًا للدكتور هيثم الحاج علي، القائم بتسيير أعمال المجلس، بعد استقالة الدكتورة أمل الصبّان، في 26 أبريل 2017.

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 42 دقيقة

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ 6 أيام

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهرين

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

الآن

السيسى يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية

«الدستور» ينشر اعترافات إرهابيى «الإخوان» عن «حرب الشائعات» ضد مصر

الحقيقة الكاملة في الأزمة الصحية لـ«حفتر»: «الإخوان» وراء الشائعة

الجيش السوري يعلن تطهير الغوطة من الجماعات المسلحة

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

ألبومات الصور

مقاتلات حربية تخترق سماء إسرائيل وتثير الفزع (صور)

عاجل.. قتلى إيرانيون بينهم ضباط في قصف إسرائيلي بسوريا (صور)

الإدارة المحلية بالفيوم تكرم الأمهات المثاليات (صور)

رئيس مدينة المنصورة ينظم يومًا بيئيًا بقرية منية سندوب (صور)

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

كشكول

ننشر لينك التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

اختبارات التقدم لوظائف المعلمين بالمدارس اليابانية لقياس المهارات وليس التخصص

التعليم: فتح باب التقديم للمدارس اليابانية للإداريين والمعلمين غدًا

مطالب بتعديل مواعيد امتحانات مدارس المتفوقين

مبروك عطية: الحفاظ على اللغة العربية واجب على كل إعلامي

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

أول تعليق لـ«نتنياهو» على ضرب سوريا

«فتح الانتفاضة»: الضربة الأمريكية بتواطؤ من بعض الدول العربية

بالفيديو.. حاكم دبي يفاجئ الجميع بالتجول في مول الظهران

ads
منوعات

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

6 عادات تطوّر حياتك: «الفكة مفيدة»

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك