التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

قبل دقائق من انطلاق حفل تامر حسني في جامعة بدر؛ حدثت مشاجرة بين عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية، التى تواجدت لتغطيته، مع رجال التأمين.



البداية كانت عن طريق مُنظِّم الحفل «وليد منصور» الذي طلب من المصورين الخروج من الغرفة التى انتظروا النجم تامر حسني بداخلها، والدخول للـ«باك ستيدج» خلف المسرح؛ لالتقاط عدد من الصور، والحصول على كلمة من "تامر" عقب انتهاء الحفل.



وخلال توجه المصورين إلى خلف المسرح؛ فوجئوا باعتراض رجال الأمن لطريقهم وطردهم من داخل الحفل، والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا؛ الأمر الذي دفع منظم الحفل للتدخل لإنهاء تلك الأزمة، وهو ما تسبب في حدوث أزمة خارج الحفل، بطلها رجال التأمين، وعدد من المصوررين والمراسلين، ووليد منصور.