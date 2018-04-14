الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الناشر سعيد عبده، الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، في صالون " قنديل أم هاشم" ببيت السناري، وذلك تحت عنوان "أحمد خالد توفيق.. مسار في الكتابة وأثر في الكتاب"، وذلك في تمام الـ7 من مساء الخميس 19 أبريل الجاري.



يشارك في الندوة، كل من، الروائي السوداني حمور زيادة، ومحمد فتحي وأحمد الفخراني وأحمد سمير وشيرين هاني، والناشر محمد هاني من دار "ليلي" للنشر، وذلك بالتعاون مع لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين المصريين.



وطالب الاتحاد، دور النشر، بتقديم خصم 20% على الإصدارات للجمهور، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، والذي يحل علينا يوم 23 من أبريل الجاري.