بالأسماء.. قائمة شرف شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حصل "الدستور"، على قائمة بأسماء شهداء الهجوم الإرهابى الذى تم إحباطه، أثناء استهداف أحد المعسكرات بوسط سيناء.



وجاءت قائمة شرف الشهداء كالتالي: "رائد أحمد حمدى الخولى، ملازم أول وليد عاطف صديق، مهندسين، مجند محمود عماد، تشكيل خاص، ملازم أول خالد محمد سليمان، ملازم محمود كمال الدين، طبيب، مجند محمد فؤاد سطع، النقيب أشرف جابر، شرطة مدنية".



كان العقيد تامر محمد الرفاعى، المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، قد قال إن القوات تمكنت اليوم، من إحباط عملية إرهابية كبرى، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية، مكونة من عدد 14 فردًا منهم عدد 4 أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة، ومسلحين جميعًا بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط و«RBJ»، اقتحام أحد معسكرات القوات بمنطقة وسط سيناء، مستغلة فترة وحالة الظلام التى تصاحب توقيت الفجر.



وأضاف «الرفاعى»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنه نتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل، تمكنوا من منع الإرهابيين من اقتحام المعسكر واشتبكوا معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، مما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية، وعددهم 14 فردًا، حيث أسرعت العناصر التى ترتدى الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر، ونتج عن ذلك استشهاد عدد 8 أفراد من القوات المسلحة، وإصابة 15 فردا آخرين بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا.