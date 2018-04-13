«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

وصفت وكالة «بلومبرج»، شركة «أرامكو» السعودية بـ«الأكثر ربحية في العالم»، حيث بلغ صافي دخلها 33.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017.



وكانت مصادر مطلعة، أكدت في مطلع فبراير الجاري أن السعودية تريد استكمال محادثات مع مستثمرين استراتيجيين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية قبل أن تتخذ القرار بشأن موقع إدراج أسهم شركة أرامكو.



وذكرت مصادر مصرفية في يناير الماضي، أن شركة "أرامكو" دعت بنوكًا من بينها سيتي وجولدمان ساكس، لتقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار في عملية إدراج أسهمها بالبورصة، وعرضها خلال اجتماعات بالمملكة في الأسابيع المقبلة.