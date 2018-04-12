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الخميس 12/أبريل/2018 - 02:58 ص

فى عيد ميلاده.. أبرز المعلومات عن الفنان عمرو واكد

عمرو واكد
عمرو واكد
إيمان ماهر
dostor.org/2125561

فنان مصري وصلت شهرته للعالمية؛ لبراعته في التمثيل باللغة العربية والإنجليزية، كما استطاع إثبات نفسه على الساحة الفنية المصرية، وتميز في أدواره التي يقدمها، وهو الفنان عمرو واكد، الذي يصادف اليوم الخميس الموافق 12 أبريل عيد ميلاده.

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن عمرو واكد:ـ

- ممثل مصري، ولد في 12 أبريل 1973، وحصل على بكالوريوس في العلوم الاقتصادية من الجامعة الأمريكية، وكانت بدايته الفنية من خلال فريق المسرح الجامعي، حيث التحق أثناء فترة دراسته بمسرح الجامعة وعمل بمشاريع التخرج لزملائه في قسم الإخراج، كما التحق بورشة إعداد الممثل بالجامعة وحصل على عدة جوائز على مستوى الجامعات.

- جاءت انطلاقة عمرو واكد السينمائية من خلال فيلم "جنة الشياطين"، والفيلم القصير "لي لي" المقتبس عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، لكن دوره في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" قد ساهم في صنع شهرته على نطاق كبير بالرغم من صغر دوره في الفيلم، وبعدها قدم عدة أفلام هامة، منها: "ديل السمكة، من نظرة عين، أحلى الأوقات، تيتو".

- انطلق عمرو واكد للعمل في السينما العالمية منذ عام 2005، عندما قام بدور محمد الشيخ عجيزة في فيلم "Syriana"، وبعدها شارك في أفلام أمريكية أخرى، منها(Contagion Salmon Fishing in the Yemen، Lucy)، وعمل عمرو واكد كذلك في عدة مسلسلات داخل وخارج مصر، والتي تشمل "لحظات حرجة، ريش نعام، هاوس أو صدام".

- كان من أول الفنانين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير منذ يومها الأول وكتب على صفحته الخاصة بـ"فيس بوك" أنه سيشارك الشباب.

- الفنان عمرو واكد له أنشطة اجتماعية كثيرة منها مشاركته في حملة "معًا من أجل الأطفال"، وحملة "معًا ضد الإيدز" التي أطلقتها منظمة اليونيسيف، كما ساهم في إنتاج فيلمين وثائقيين عن الإيدز، واختاره برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز؛ ليكون سفيرا للنوايا الحسنة للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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