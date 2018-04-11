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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:21 ص

صدور رواية «سيمادرا» للكاتب أحمد دهر

صدور رواية «سيمادرا»
نضال ممدوح
dostor.org/2124314

صدرت حديثًا عن دار الرافدين بالاشتراك مع دار المعقدين٬ رواية "سيمادرا" للكاتب أحمد دهر٬ وتقع الرواية في 120 من القطع المتوسط.

ومنها نقرأ: «أنا تائه كسفينة دفعتها الأمواج والعواصف وكسرت شراعها كل ما فيها خواء، كأطلال مدينة مهجورة تلعب فيها الرياح فتوهمك ان فيها حياة، وسحقتني الأيام بأقدام غول، ثقيلة وبطيئة الخطى، ورمت الأحلام على جراحي أملاح البحر، وبقيت تتفرج على عذاباتي».

وتابعت: «غادرت الأمان ورميت نفسي في العراء، تركت أهلي وحبهم وسكنت مع الغرباء الصواب تلحف بضباب الخطأ، فما عدت أراه. طريقي لا ينتهي وكلما ظننت أني وصلت، بدأت من جديد. أقدامي ملت من حمل جسدي وأنا أطوف فيها البلدان. وروحي خلت من الايمان، فكل يوم ألبسها وأزفها إلى دين جديد، فتناثرت وأصبحت تعبد الشك لا اليقين. سائرًا ولا أعرف إلى أين؟ وأخشى أني ضيعت أيامي بالبحث عن السراب عيناي متعبتان مما رأتا من تفاهة عيش البشر، وأذناي ملتا من سمع الكذب والترهات. فهل رأيت تائهًا مثلي بحماقتي وغبائي؟».

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