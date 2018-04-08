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الأحد 08/أبريل/2018 - 09:09 م

الإماراتي أحمد الجروان رئيسًا لاتحاد الخبراء العرب

الإماراتي أحمد الجروان
الإماراتي أحمد الجروان
dostor.org/2121888

انتُخب الإماراتي أحمد الجروان، رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العام للخبراء العرب (منظمة غير حكومية)، الأحد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت أمس بمدينة برشيد المغربية تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس.

وأعرب الجروان في كلمة عقب انتخابه عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه أعضاء إدارة الاتحاد العام للخبراء العرب بانتخابه رئيسًا للاتحاد، معربًا عن أمله في أن يكون على مستوى المسئولية المنوطة به.

ودعا الجروان الاتحاد إلى تضافر الجهود لتحقيق التأثير المنشود للمؤسسة من خلال السعي إلى تسجيل حضورها كهيئة غير حكومية في الهيئات الاقليمية والدولية، لاسيما في الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وصولًا إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وأهاب الجروان بأعضاء الاتحاد الالتزام بالمهنية والموضوعية في ممارسة عملهم والنأي بمؤسستهم عن الحسابات السياسية.

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