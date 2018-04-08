القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:40 م

البحيرة تشكل غرف عمليات في شم النسيم

المهندسة نادية عبده
المهندسة نادية عبده
أيمن بدر
dostor.org/2121802

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية "الصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والوحدات المحلية"، لمتابعة حسن سير العمل بالمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي ومستشفيات وأسواق عامة ونظافة وفتح المتنزهات.

وقالت عبده إنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أي شكاوى أو بلاغات والعمل على حلها فورا.

وفيما يلي أرقام غرف العمليات لتلقى بلاغات المواطنين أثناء الاحتفال بيوم شم النسيم:
– غرفة عمليات محافظة البحيرة
الخط الساخن 114 – 0453356397 – 0453342993
– غرفة العمليات بمديرية الأمن 0453307742
- شرطة النجدة 0453345122
– غرفة عمليات مديرية التموين 0453318337
– غرفة عمليات مديرية الصحـة 0453317868
– الإبلاغ عن حالات التســمم الخط الساخن: مركز السموم كلية الطب جامعة الإسكندرية 034862244
- مرفق الإسعاف 0453309511
– الإبلاغ عن حوادث المرور: 01221110000
– الإبلاغ عن حالات التحرش: 01007525600

البحيرة تشكل غرف عمليات في شم النسيم
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