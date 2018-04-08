انطلاق فعاليات المهرجان التاسع للطائرات الورقية بجامعة الفيوم

شهد الدكتور محمد عبدالوهاب، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، انطلاق فعاليات المهرجان التاسع للطائرات الورقية المقام على مستوى الجامعات المصرية والعربية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث للعلمي، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، بحضور الدكتور أشرف عبدالحفيظ نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ورحب الدكتور محمد عبدالوهاب بالضيوف والمشاركين في المهرجان من الطلاب المصريين والعرب، مؤكدًا أن المهرجان يهدف إلى التواصل بين جميع طلاب الجامعات المصرية والعربية ودعم أواصر الصداقة والمحبة بينهم.