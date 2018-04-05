مقتل بائع وإصابة 2 فى مشاجرة على أسطوانات الغاز بالجيزة

أنهى بائع حياة آخر بطعنة "سكين"، وأصيب اثنان آخران فى معركة بالأسلحة بين طرفين بمنطقة "أبوالنمرس" في الجيزة، بسبب الخلاف على بيع أسطوانات البوتاجاز، وتمكن ضباط المباحث، من ضبط اثنين من طرفى المشاجرة.



تلقى اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالنمرس، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بإحدى قرى المركز، فوجه بانتقال قوات الأمن والسيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة العميد حسن دكرورى مأمور مركز شرطة أبوالنمرس لموقع المشاجرة، وتمت السيطرة عليها وضبط اثنين من طرفيها.



وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المشاجرة نشبت بين كل من "سيد. ح. م"، متوفى، وشقيقيه "أحمد"، و"محمد"، ونجل عمهم "عبدالرحمن" (طرف أول)، و"أحمد. م. ا"، وشقيقيه "محمود"، و"محمد" (طرف ثانٍ)، بسبب خلاف بين الأول والخامس على بيع أسطوانات الغاز.



وأضافت التحريات برئاسة العقيد عمرو عبدالعزيز مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المتهم الخامس سدد طعنة للأول أودت بحياته، وتدخل الطرفان لمناصرة ذويه، وأصيب اثنان منهم بخرطوش، وتمكنت قوة أمنية، من إلقاء القبض على المتهمين الخامس والسادس، وتكثف قوات الأمن جهودها، لضبط المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.