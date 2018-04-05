أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

اعتصم العاملون بقناة الشرق في تركيا، أمام مقر القناة وداخلها، ضد تعنت أيمن نور مالك القناة، بسبب الظلم الواقع عليهم من تدني الأجور، وإجبارهم على العمل دون موافقتهم.



وقال العاملون من أمام مقر القناة إن أيمن نور طلب الشرطة التركية لهم لتهديدهم بالحبس، واحتجز المعتصمون داخل القناة، واستحوذ على هواتفهم الشخصية، ومنعهم من الخروج.



وأضاف العاملون أن أيمن نور، أحضر لهم مجموعة من البلطجية، لإجبارهم على العمل داخل القناة، مشيرين إلى أنه يتاجر بقضيتهم، إلى جانب تهديدهم بالحبس أو الضرب ما لم يستجيبوا لأوامره.