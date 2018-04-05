عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

نشر محمد طلبة رضوان، أحد العاملين بقناة الشرق في تركيا، فيديو لايف عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، قال فيه إن أيمن نور مالك القناة هددهم بالحبس، وطلب الشرطة للقبض عليهم أثناء اعتصامهم خارج وداخل مقر القناة.



وأضاف «رضوان» أن أيمن نور احتجز بالفعل مجموعة من الإعلاميين والصحفيين داخل مقر القناة، وطلب الشرطة التركية لهم، بتهمة أنهم يناوشون الأتراك لحبسهم بسبب إضرابهم على الظلم الحادث بقناة الشرق من قلة الأجر وتدني الأجهزة والكاميرات.



وأكد رضوان أن الشرطة التركية تحتجز حاليا مجموعة من الصحفيين داخل مقر القناة، بجانب انتشار المدرعات وعربات الشرطة خارج القناة.



