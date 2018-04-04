القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:43 م
صفوت البياضي
صفوت البياضي

انتخابات الرئاسة من منظور مواطن

dostor.org/2117359

ها قد انتهت الانتخابات، وكمواطن راقب عن بُعد عملية الانتخابات، ولا أقول الترشيحات للمنصب، فلهذا موضوع آخر ليس هنا مكانه، أضع بعض ملاحظاتى لا للنقد مع أهميته، ولكن للتبصر والمعالجة، فالمستقبل أمامنا والفرص متاحة والوطن غالٍ والشباب عماده والأطفال مستقبله والشيوخ خبرته، والرئيس مكلف والجيش عماده وحصنه وأمانه.
أما ملاحظتى الأولى، فهى علانية الموقف بكل أبعاده من حيث عدد الناخبين الذى لم يتجاوز العشرين مليونًا إلا بقليل، بينما تعداد الشعب يقترب من المائة مليون، ولو حصرنا من لهم حق التصويت، لتجاوز نصف المصريين، أى ما يزيد على الخمسين مليونًا، وعدد المصوّتين نحو أقل من نصف عدد من لهم حق إبداء الرأى. فهل لنا أن نقول للسيد الرئيس: هذا دورك ومسئولية سيادتك ومعاونيك من وزارة قد تكون جديدة، ومحافظين جدد بعد تعيينهم من سيادتك، وقد يجدد للمجددين والنشطين منهم. وكمتابع مهموم كغيرى من المواطنين، أضع بعض ملاحظاتى لا للنقد بقدر المساهمة فيما هو صالح لمصر العظيمة وشعبها الكريم.
أولًا: نسبة البطالة بين الشباب عالية، وحتى المنفذ الذى فتحه الشباب لإيجاد عمل عن طريق ما يعرف عالميًا باسم «أوبر»، وفى مصر من خلال «كريم» (وعالميًا باسم «لفت»)، فإننا إذا ما نظرنا إلى الولايات المتحدة بحجم تعدادها الذى فاق الثلاثمائة مليون، وعدد المشتغلين فى الشركتين، وهم بالملايين- ومنهم على سبيل المثال أحد أساتذة الجامعة الذى استقال من عمله ليعمل سائقًا بإحدى الشركتين، ويعلق أنه يحقق دخلًا ليس أقل من راتبه الجامعى، فضلًا عما فاز به من راحة البال- ثم نسمع أن مصر صدر بها حكم وقف هاتين الشركتين اللتين فتحتا البيوت وأعطتا الشباب المتعطل فرص الحياة الكريمة، دون تكلفة حقيقية على عاتق الدولة، فضلًا عن حل مشكلة كبيرة بين الشباب والشابات، فهل من حل يحفظ لقطاع كبير منهم كرامتهم وحياة كريمة لا تكلف ميزانية الدولة شيئًا؟.
أما المجال الثانى والذى يمثل عَصب الدولة ومستقبلها فهو التعليم: أتابع باهتمام شديد مستوى التعليم فى مصر وأقارنه ليس بأمريكا مع متابعتى لأحفادى ودراستهم بها، ولكن بدول العالم وكذلك أمريكا، فيخجلنى ذكر موقع مصر منها، ولا يخفى على سيادتكم موقعنا من العالم حتى التعليم الجامعى الذى وصلنا فيه إلى آخر القائمة. وقد يتذرع البعض ويقول: الميزانية لا تسمح، وهذا صحيح حتى إن النسبة التى أقرها الدستور لم تتحقق. وكأحد ذوى الخبرة فى التعليم أقول إن المشكلة ليست مالًا فقط، فهناك دول أكثر فقرًا وأفضل تعليمًا، فالمناهج ضعيفة وما ينفق على طباعة كتبٍ كان يُمكن الاستغناء عن أكثر من نصفها، لكن الأزمة فى طرق التدريس وتدنى الرواتب وازدحام الفصول وطرق التقييم.. إلخ.
ومن خبرتى فى التعليم لأكثر من نصف قرن كمعلم ومسئول عن قطاع كبير من التعليم عبر معظم محافظات مصر، أضع بعض الملاحظات التى يمكن الأخذ بها ممن يشاء ونؤمن أن بيدهم الحلول، وأضعها فى نقاط سريعة أهمها:
١- المعلم وتقديره ماليًا حتى يشبع احتياجاته الأساسية.
٢- االمناهج التعليمية وتحتاج لغربلة كاملة والتركيز على المعلم والسبورة.. وفى السنوات الأولى يمكن الاستغناء كلية عن الكتب المطبوعة والاعتماد على المعلم ومكتبة المعلم فى المدرسة والبيت. ٣- طرق التقييم والامتحانات، لا سيما فى المرحلة الأولى وتقع على المعلم والطفل والبيت. ٤- اليوم الدراسى الكامل، بمعنى أن الطفل يقضى من الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر فى المدرسة، ومع معلمته وهى معلمة واحدة تجيد تدريس كل المواد فى المرحلة الأولى. كما أن العطلة السنوية لا تتجاوز شهرين، فيبقى نحو عشرة شهور دراسة. ويكفينى أن أرى حفيدتى التى لم تتجاوز السنة الثانية بعد رياض الأطفال (والتى هى سنة واحدة فقط وليست سنتين كما ابتدعناها نحن) ومع ذلك فحفيدتى تقرأ جيدًا، وقلما يكون عندها واجبات منزلية بعد يومها الدراسى. ٥- المبانى المدرسية ليست أعمدة خرسانية وأدوارًا عليا كما فى بلادنا، صحيح أن الأرض عندنا شحيحة المساحة، ولكن يمكن التغلب على ذلك بالتخطيط السليم وحظر البناء فى المواقع التعليمية والمساحات الخضراء وتعليق الأدوار بطرق ملتوية، حيث توجد مافيا تجارة الأراضى، لا سيما البيوت القديمة المكونة من دور واحد، حيث يشتريها مقاولون بالمخالفة للقوانين، أو بالالتفاف عليها، وسرعان ما نجد البيت المكون من طابق واحد وعدد من الغرف لا يتجاوز الثلاث غرف أو الأربع، وقد أصبح برجًا سكنيًا مكونًا من أكثر من عشرة أدوار- وفى شهور معدودة- وفى الدور الواحد أكثر من شقة سكنية واحدة، والمقاول أو المشترى يكون قد ربح الملايين فى خلال بضعة شهور.. لن أنسى منظر سيدة مصرية مقيمة بالولايات المتحدة، وهى تبكى بسبب أزمة وقعت فيها، اشترت بيتًا غالبًا من مصرى آخر ومشكلتها أن البيت خضع للتفتيش، واكتشفت الخديعة وهى أن صاحب البيت، أى البائع، حوّل جراج السيارة إلى غرفة من غرف البيت ليضيف حجرة إضافية، والقانون لا يرحم، ولو كان الخطأ من البائع، لكن العبرة بمن يمتلك البيت عند التفتيش، والقانون لا يحمى الناس «الطيبين بزيادة».. سيادة الرئيس يطول الحديث وتتشعب المطالب، ولكن بقدر المشكلات والأزمات تُعْرَف الشعوب والرياسات.. أما سادسًا وما بعدها من الصحة والرياضة، فإلى مقال آخر، وكان الله فى عون الرئيس ومعاونيه لمواجهة مشاكل شعبهم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»

منذ حوالي 16 ساعة

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ حوالي 16 ساعة

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ حوالي 18 ساعة

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ يوم

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ يوم

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»

الآن

روحاني يعلق على طلب ترامب أموالًا «سعودية» لإبقاء قواته في سوريا

رغم إعلان عبدالعال انتهاء الأزمة.. نائب يتمسك بإقالة «الجندى»

تفاصيل اجتماع ترامب بالقادة العسكريين لتحديد مصير القوات بسوريا

السجن من 3 إلى 10 سنوات لـ«بائعي أطفال السفاح» بالمحلة

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

أسرة «مريم»: «سنتنازل عن القضية وحسبنا الله ونعم الوكيل»

نشأت الديهي: إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات (فيديو)

بث مباشر.. ليفربول ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

ألبومات الصور

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

بالصور.. «ابدأ بنفسك» شعار المهرجان الرياضي للجامعات بأسيوط

نجم الساعة

الليلة.. حوار خاص لبهاء أبوشقة مع «الباز» على شاشة المحور

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

أسرة «مريم»: «سنتنازل عن القضية وحسبنا الله ونعم الوكيل»

نشأت الديهي: إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات (فيديو)

بث مباشر.. ليفربول ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

كشكول

الأمير نايف آل سعود: جامعة عين شمس زاخرة بالعلماء فى شتى المجالات

"الزناتي" يفتتح مدرسة لتعليم كرة القدم بنادي المعلمين بالجزيرة

وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون مع المجلس الثقافى البريطانى

التعليم: تعقد اجتماعًا لمدارس "وجه بحرى" لمناقشة التحديات وكيفية حلها

تطوير التعليم الجامعى بالمؤتمر العلمى السابع جامعة عين شمس

الأمصار

وزير الدفاع الروسي : مستمرون في التعاون العسكري مع باكستان

روسيا تبدي غضبها من إغلاق حسابتها على «فيسبوك»

ملك البحرين يتسلم دعوى لحضور القمة العربية في الرياض

مؤسسة إندونيسية ترسل قافلة طبية لمستشفيات غزة

فتح 40 دار سينما في السعودية على مدار خمس سنوات قادمة

ads
منوعات

«دراسة»: الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ طائفية رئيس جهاز الإحصاء!

جلال-حمام

​ المنايفة.. التعليم سر القوة

دعاء خليفة

​ رسالة إلى رئيس مصر المنتخب

صفوت البياضي

​ انتخابات الرئاسة من منظور مواطن

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك