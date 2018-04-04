بالصور.. انطلاق مبادرة «عايزين نتعلم» بالبدرشيين

انطلقت فعاليات مبادرة "عايزين نتعلم" لطلاب الثانوية العامة، بالمقر الثانى بمحافظة الجيزة فى البدرشين، لتقديم مجموعات تقوية ومراجعات نهائية للطلاب فى كل المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية.



وشهدت القاعة على مدار الأيام الماضية إقبالًا كثيفًا من الطلاب فى الفترتين الصباحية وبعد الظهر، بهدف زيادة فرصة الطلاب من أبناء المحافظة فى تحصيل المواد العلمية بطريقة مبتكرة من خلال نخبة من المدرسين الأكفاء والمتخصصين، ومساهمة من المحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن أسرهم.



وأطلق اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، المبادرة من داخل مقرين، الأول بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة، والمقر الثانى بالبدرشين.



وكان الدالى قد أعلن عن انطلاق مبادرة "عايزين نتعلم" مطلع الشهر الماضى، بمقرين فقط، الأول بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، والمقر الثانى بالبدرشين.

