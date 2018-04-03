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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:19 م

«الإعلاميين»: مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل للإعلان عن شروط القيد

حمدي الكنيسي
حمدي الكنيسي
وليد صلاح
dostor.org/2116295

قال حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن النقابة ستقعد مؤتمرًا الأسبوع المقبل؛ للإعلان بشكل تام على شروط القيد واللائحة الداخلية للنقابة.

وأضاف الكنيسي، في تصريحات صحفية، أن الخلاف الذي حدث بينه وبين أعضاء اللجنة التأسيسية على شروط القيد كان يهدف لتحقيق مصلحة النقابة التي تعد الفيصل في مناقشة أي أمر.

كانت شروط القيد بالنقابة سببًا في أزمة بين أعضاء اللجنة التأسيسية ورئيس اللجنة بسبب رغبة الأخير في منح العضوية لأي شخص يوجد اسمه على تتر برنامج بالقناة التي يعمل بها، بينما أصر أعضاء اللجنة على منح عضوية النقابة لمَن يملك عقدا رسميا بينه وبين المؤسسة التي يعمل بها سواء قناة تليفزيونية أو محطة إذاعية، فضلًا عن التأمين عليه من قبل المؤسسة الإعلامية لضمان عدم عمله بمهنة أخرى غير الإعلام.

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