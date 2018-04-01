وزير التعليم ينعى تلميذة «بورسعيد» ويحذر من البلبلة

بخالص الحزن والأسى، نعى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجميع العاملين بالوزارة، وفاة تلميذة بمدرسة بورسعيد بالزمالك، إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.



ويتقدم شوقى بخالص العزاء والمواساة لأسرة التلميذة، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.



وفى سياق متصل، صرح اﻹعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه بناء على تقرير وزارة الصحة، فإن الطفلة قدمت إلى مستشفى حميات إمبابة حيث كانت تعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة وتشنجات، وبعد إجراء الفحوصات المطلوبة تم تشخيص الحالة بأنها «تسمم دموى غير معدٍ»، وأنها غير مصابة بمرض معدٍ، كما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعى.



وأشار خيرى إلى أنه فى إطار حرص واهتمام الوزارة بصحة وسلامة أبنائها الطلاب، ومن خلال متابعة المدرسة بالتعاون مع وزارة الصحة، تبين إصابة تلميذ آخر بارتفاع في درجة الحرارة، وتم احتجازه بالمستشفى، وبالتواصل مع ولي أمره والمستشفى، أفادا بأن التلميذ في حالة جيدة وخرج من المستشفى بعد الاطمئنان تمامًا على صحته.



وتهيب الوزارة بالجميع التزام الدقة وتحرى الحقيقة فيما يتم تداوله من أخبار قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام.