القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
محافظات
الأحد 01/أبريل/2018 - 03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟

الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
إسلام أبو المجد
dostor.org/2112367

وافقت الحكومة، على مشروع إنشاء منطقة حرة بنويبع لتوفر 14 ألف فرصة عمل، بعد وضع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حجر الأساس بميناء نويبع البحرى بتكلفة 400 مليون دولار على مساحة 140 ألف متر مربع، ومنطقة لوجيستية على مساحة 500 ألف متر مربع لتقديم الخدمات للمحطة ولتتكامل مع المنطقة الحرة بالميناء.

وترصد «الدستور» أبرز المنافع الاقتصادية على مصر من وراء المشروع
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن اتفاقيات المناطق الحرة تقوم بجذب المستثمرين الأجانب، وهذا ما تسعي إليه الدولة المصرية، لضخ كميات كبيرة من رؤوس الأموال، مضيفا أن وجود المستثمر في تلك المناطق يخضع لقانون عدم فرض رسوم جمركية.

وأضاف الخبير الإقتصادي، في تصريح خاص لـ«الدستور» أن وجود تلك المنطقة يشجع الكثير من المستثمرين في دول الخليج، والشركات الأوروبية لتصنيع منتجاتها في مصر، موضحا أن المنطقة تمثل أهمية كذلك لبعض الشركات عن طريق الترويج لمنتجاتها.

وتابع «النحاس»، أنها ستعود على المواطن بالإيجاب، حيث ستوفر العديد من فرص العمل، وكذلك العملة الصعبة، وزيادة الدخل القومي، مشيرا الي أن وجود تلك المناطق يوفر بعض السلع في السوق المصرية وبسعر أقل، مشيرا إلى أن تلك المناطق الحرة توفر التكلفة في التصنيع والإنتاج من توفير مواد خام ومواد تكميلية.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أنها ستكون انطلاقة ثانية لجذب مستثمري المملكة العربية السعودية، وأن المشروع يأتي في إطار مساعي الدولة المصرية لبناء اقتصاد قوي، مضيفا أنه يتطلب عدد من الاعتبارات مثل الانفتاح على الآخرين، ووجود أسواق جيدة لتصدير المنتجات المصرية، وشراء سلع رخيصة.

وتابع «عبده» في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن وجود تلك المنطقة الصناعية تتيح علاقات أكثر مع جميع الدول، بالإضافة الي وجود تكنولوجيا عالمية، وكذلك وجود منطقة مثل قناة السويس يساهم بقدر كبير في زيادة الاستثمار في تلك المنطقة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن رؤوس الأموال ستنتقل إلى مصر، وستعمق من الانفتاح الاقتصادي علي الدول، مشيرا إلى أن تلك المناطق ستكون خطوة لتكوين اتحاد جمركي عربي، وتكامل اقتصادي عربي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنها تأتي ضمن مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيادة حجم الاستثمار، والتبادل الاقتصادي بين مصر والدول الأخرى، مشيرا إلى أنه من الضرورى فتح مناطق مشتركة بين الدول لزيادة الاستثمار في مصر.

واستطرد أنها ستوفر العديد من فرص العمل، وتنشيط الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفر بعض المواد الخام التي يحتاجها صغار المستثمرين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟

منذ 3 أيام

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين

منذ 5 أيام

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»

منذ 5 أيام

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

منذ 5 أيام

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

منذ 6 أيام

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة

الآن

الكويت تقدم بيانًا لمجلس الأمن بشأن غزة.. ودولة مجهولة تعرقله

«الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة «الرئاسية» الاثنين

خاص بالفيديو.. كلمة تامر حسني للشعب السعودي في حفل جدة

«مسرح السعودية».. إنتاج لبناني وتنفيذ مصري برعاية المملكة

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

ألبومات الصور

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

فرنسية تصمم فساتين من الكتب (صور)

«الحب على الفلوس».. فتيات يتخلصن من ذكريات الأحبة (صور)

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

كشكول

مستشار المفتي في جامعة عين شمس لتفنيد الفكر المتطرف

اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 14 شرطيًا في ألبانيا بعد احتجاجات على الحدود مع كوسوفو

سياسية كردية: أردوغان يحتل شمال سوريا دون ردع

قيادي في فتح لـ«الأمصار»: واشنطن تشجع إسرائيل على جرائمها

منوعات

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

«زى النهاردة».. الذكرى الـ42 لإنشاء شركة أبل

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك