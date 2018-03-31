دراسة: 3 فناجين من القهوة يوميًا تحمى من أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة عن أن شرب ثلاثة فناجين من القهوة في اليوم يساعد في حماية الشرايين ويحمي من أمراض القلب.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون المزيد من القهوة أقل عرضة للإصابة بإنسداد الشراين.



ووجد العلماء من جامعة "ساو باولو" أن الأشخاص الذين يشربون المزيد من القهوة كل يوم أقل عرضة لترسب الكالسيوم داخل الشرايين.



ووجد أن وجود أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم كان أكثر فعالية، في حماية القلب والأوعية الدموية من خطر الإصابة بالأمراض.



وشارك في الدراسة، أكثر من 4000 شخص، حيث شرب الجميع تقريبًا القهوة التي تحتوي على الكافيين، فحوالي 56 في المائة منهم شربوا القهوة مرتين على الأقل في اليوم، بينما شرب 12 في المائة شربوا ثلاثة مرات.



ووجد الباحثون، أن الاشخاص الذين شرابوا أكثر من فنجانين من القهوة، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.