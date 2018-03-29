محافظ الغربية يشكر الأهالي على المشاركة في الانتخابات

قدّم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الشكر لأهالي المحافظة لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية وحصول المحافظة على المركز الأول في نسب التصويت الأوّلية على مستوى الجمهورية.



وقال صقر، لـ "الدستور" إن مواطني المحافظة على كافة الأصعدة والمستويات والأعمار كانوا على قدر المسؤولية تجاه وطنهم، ضاربين مثالًا يحتذى به في حب الوطن وعشق ترابه، وأن خروجهم للمشاركة كان أكبر رد على كل الدعوات الهدّامة للتقليل من عزيمة المصريين نحو المُضى قُدمًا للمستقبل.



وخص صقر السيدات فى محافظة الغربية بالشكر، مؤكدًا أنهنّ تفوقن على الرجال فى أول يومين، إلاّ أن المنافسة اشتدت فى نهاية سباق الانتخابات وتعادلا إلى حد ما، لكن بقيت السيدات متقدمة بنسبة بسيطة فهنّ أصحاب المبادرة في النزول والحشد.



أشار محافظ الغربية إلى أن الأهالى بالمحافظة لديهم من الوعى والقدرة وحب الوطن ما يجعلهم يتصدرون المشهد الديمقراطى وهو ما كان ظاهر بكافة لجان المحافظة، مؤكدًا أن الكل أجمع على النزول من أجل مصر.



وتابع أن المحافظة كما تصدّرت في تقديم شهداء لمصرنا الغالية مستعدة لتقديم المزيد، وجاءت نتائج الانتخابات لتكون رصاصة فى صدر الإرهاب الأسود الذى يحصد أرواح زهرة شبابها لتصل الرسالة لأعداء الوطن أنهم لن يثنوا هذا الشعب عن المُضي قُدمًا إلى التنمية والتطهير والحفاظ على تراب الوطن.