القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
محافظات
الخميس 29/مارس/2018 - 04:45 م

محافظ الغربية يشكر الأهالي على المشاركة في الانتخابات

اللواء أحمد ضيف صقر،
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2110286

قدّم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الشكر لأهالي المحافظة لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية وحصول المحافظة على المركز الأول في نسب التصويت الأوّلية على مستوى الجمهورية.

وقال صقر، لـ "الدستور" إن مواطني المحافظة على كافة الأصعدة والمستويات والأعمار كانوا على قدر المسؤولية تجاه وطنهم، ضاربين مثالًا يحتذى به في حب الوطن وعشق ترابه، وأن خروجهم للمشاركة كان أكبر رد على كل الدعوات الهدّامة للتقليل من عزيمة المصريين نحو المُضى قُدمًا للمستقبل.

وخص صقر السيدات فى محافظة الغربية بالشكر، مؤكدًا أنهنّ تفوقن على الرجال فى أول يومين، إلاّ أن المنافسة اشتدت فى نهاية سباق الانتخابات وتعادلا إلى حد ما، لكن بقيت السيدات متقدمة بنسبة بسيطة فهنّ أصحاب المبادرة في النزول والحشد.

أشار محافظ الغربية إلى أن الأهالى بالمحافظة لديهم من الوعى والقدرة وحب الوطن ما يجعلهم يتصدرون المشهد الديمقراطى وهو ما كان ظاهر بكافة لجان المحافظة، مؤكدًا أن الكل أجمع على النزول من أجل مصر.

وتابع أن المحافظة كما تصدّرت في تقديم شهداء لمصرنا الغالية مستعدة لتقديم المزيد، وجاءت نتائج الانتخابات لتكون رصاصة فى صدر الإرهاب الأسود الذى يحصد أرواح زهرة شبابها لتصل الرسالة لأعداء الوطن أنهم لن يثنوا هذا الشعب عن المُضي قُدمًا إلى التنمية والتطهير والحفاظ على تراب الوطن.

ads
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

محافظ الغربية: مصر تُقَدِّم تضحيات دفاعًا عن الأمة العربية

منذ أقل من شهرين

حبس عاطل اعتدى جنسيًا على فتاة مريضة نفسيًا بطنطا

منذ شهرين

بالصور.. أمطار غزيرة وطقس سيئ يضرب شوارع الغربية

الآن

ماكرون يزور مصر مايو المقبل

«الاستثمار» تدرس تمويل أصحاب مشروعات عربات الوجبات السريعة

التقرير الختامى للبرلمان العربى حول انتخابات رئاسة مصر

«الأرصاد»: غدًا تحسن في الأحوال الجوية.. والقاهرة 23 درجة

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

ألبومات الصور

بالصور.. شجرة تُهشم سيارة وإغلاق شارع سعد زغلول بسبب العاصفة

جنازة والدة إيهاب لهيطة بحضور وزير الشباب ومدرب المنتخب

سميرة القادرى: الأناشيد الروحية ساعدتنى على تنمية موهبتى

25 صورة تكتب تاريخ «رئاسية 2018» بالإسكندرية

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

كشكول

فتح باب التقدم للراغبين في العمل بلجان المراقبة للثانوية العامة1 ابريل

لتعليم تعقد مجموعة من التدريبات لتطوير مهارات العاملين

ننشر جدول تصفيات مشروع تحدّي القراءة العربي بالأزهر

مدينة زويل تعقد أول مؤتمر دولي بالشرق الأوسط للطب الشخصي

تعليم المنوفية تناقش استعدادات المصانع للمشاركة في "التعليم المزدوج"

الأمصار

السفارة السعودية تطالب مواطنيها في بريطانيا بتوخي الحذر

عجز المعاملات الجارية لمصر ينخفض إلى 3.4 مليار دولار

بالفيديو.. نشرة أخبار «الأمصار»

توتال تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل تيميمون في الجزائر

«الفيفا» يختار 3 حكام سعوديين لمونديال روسيا 2018

منوعات

في عمق الذات.. خالٍ من الملامح!

«مونتسورى».. الحرية والمسئولية!

الجواز ببساطة!

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك