محافظ بورسعيد يشكر شعب المدينة الباسلة على العُرس الديمقراطي

قدّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، الشكر لأهالي المحافظة ورجال القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية والأمنية وكل مَن ساهم في ظهور بورسعيد بصورة مشرّفة خلال الانتخابات الرئاسية 2018 التي كانت بمثابة عُرس ديمقراطي.



وأكد المحافظ أن بورسعيد كعادتها قدمت مثالًا يحتذى به في الوطنية بحصولها على نسبة 48.5% في الاستحقاق الانتخابي، وقدم شعبها رسالة إلى العالم بأن المدينة الباسلة دافعت عن الوطن أمام صناديق الانتخابات مثلما دافعت عنه في جميع الحروب والأحداث التي شهدتها مصر.



وشدد محافظ بورسعيد على أن شعب مصر دائمًا ما يجهض المؤامرات التي كان يخططها أعداؤه لضرب استقرار الوطن وأمنه وأمانه، وإيقاف مسيرة التنمية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية في شتى المجالات.