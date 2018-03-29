القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 03:34 م

التقرير الختامى للبرلمان العربى حول انتخابات رئاسة مصر

التقرير الختامى للبرلمان
محمد الشريف
dostor.org/2110232

عقد رئيس وفد البرلمان العربي لمتابعة انتخابات الرئاسة فى مصر 2018 ونائب رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومى، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، استعرض فيه التقرير الذى أعده الوفد حول متابعة سير العملية الانتخابية فى مصر، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين البرلمان العربي والهيئة الوطنية للانتخابات فى مصر.

وتضمن التقرير إجراءات المتابعة للوفد الذى ضم 14 متابعًا من 12 دولة عربية و7 من موظفى الأمانة العامة للبرلمان العربي، ووضع الوفد البرلمانى خطة تحرك لمتابعة الانتخابات بجميع مراحلها وذلك فى 4 محافظات هى "القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، القليوبية"، وتم تشكيل غرفة عمليات داخل الأمانة العامة للبرلمان العربي للتنسيق وتسهيل مهمة متابعى البرلمان العربي.

وقال رئيس الوفد: إن الوفد تابع عملية الاقتراع فى 4 محافظات، وزار 453 مركزًا انتخابيًا على مدى أيام الاقتراع الثلاثة، كما حضر الوفد عملية الفرز فى 7 لجان.

وأضاف أن التقرير تضمن عددًا من الملاحظات سواء خلال مرحلة الحملات الانتخابية، أو مرحلة الاقتراع، كما رصد الوفد بعض الملاحظات الفنية والتنظيمية والتى لم تؤثر فى العملية الانتخابية والتى يمكن معالجتها مستقبلا، بالإضافة إلى سهولة عملية التصويت.

وخلص التقرير إجمالا إلى الإشادة بالتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية في مصر 2018، وسلاسة إجراءاتها التى جاءت نتيجة التحضيرات المسبقة التى تضافرت فيها كل مؤسسات الدولة المصرية، كما اشاد رئيس الوفد فى تقريره بالجهود الاحترافية المبذولة من قبل الهيئة الوطنية وكل الهيئات القضائية التى شاركت فى التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية فى مختلف مراحلها، وأشاد أيضًا بالدور الفاعل والملحوظ للقوات المسلحة والشرطة المصرية فى تأمين العملية الانتخابية وبث رسالة طمأنينة دعمت الشعب المصري في ممارسة حقه الانتخابى وواجبه الوطنى.

وهنأ البرلمان العربي مصر وشعبها بنجاح الانتخابات الرئاسية والتى ضربت نموذجًا ديمقراطيًا جديدًا سطر فى التطور الديمقراطى والدستورى، وأعرب البرلمان العربي فى ختام تقريره عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات للرئيس المنتخب.

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