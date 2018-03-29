القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
97%
السيسي
10542153
إجمالى المشاركين
11827842
الأصوات الصحيحة
10876105
الأصوات الباطلة
951737
3%
موسي
333952
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
تقارير ومتابعات
الخميس 29/مارس/2018 - 01:45 ص

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

صلاح دياب
صلاح دياب
سمر عبدالله
dostor.org/2109513

جهود كثيرة بذلتها الدولة المصرية لمحاربة أعدائها بالخارج؛ كي يُجرى العُرس الديمقراطي بشكلٍ يليق بمصر، في انتخابات نزيهة يراقبها أعداء مصر قبل أحبائها، أملًا في تصيّد خطأ -غير مقصود- قد يجعل مصر فريسة في يد أعدائها، ليخرج علينّا «الحلواني» صلاح دياب، يُهدم ما تبنيه الدولة، ويضع يده في يد أعداء مصر غير مبالِ بما يمر به الوطن من مؤامرة يعترف بها القاصي والداني، حيث مدّ يديه ليتحالف مع أعداء مصر، ويبث سمومه من خلال صحيفته «المصري اليوم».
مع انتهاء العُرس الديمقراطي، قرّر «الحلواني» بث سمومه أمام العالم أجمع، منفذا دوره فى مخطط «أهل الشر» لإفساد العُرس الديمقراطي الذي فشلت الجماعة الإرهابية في تشويهه، ليطّل علينا بمانشيت صحيفته الذي جاء كالتالي: «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات»، واضعًا أسفل المانشيت عنوانًا فرعيًا يقول فيه «الوطنية تلوّح بالغرامة.. مسؤولون يعدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام الانتخابات»، ليجد ما يطلقون على أنفسهم «نشطاء» هذا العنوان ملاذًا آمنًا لما يزعمونه ليلا ونهارًا من حشد الدولة للناخبين.
ورغم إن هناك أدلة كثيرة تدحض ما يزعمه «حلواني الصحافة المصرية»، مثل التعبير عن حبهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من خلال مسيرات جابت شوارع مصر كافة، إلا أنه ما زال يمارس تدليسه الذي لم يخلُ أبدًا من الكذب، والمصالح التي يخدمها مقابل أموال لم تستطع أن تُشبع نهمه، فرجل الأعمال الذي دخل بيتًا غير بيته -الصحافة- وضع يديه في أيدي الدول المعادية لمصر، وقرر أن ينتهج نهجًا قذرًا على حساب وطنه.
لم يكن الأمر غريبًا عليه، فرجل الأعمال صلاح دياب تدور حوله شبهات كثيرة، أغلبها يتعلق بتعامله مع دول أجنبية، وتتشابك مصالحة مع العديد من أصحاب الأيادى الملوثة بمؤمرات العبث بمصالح مصر، فراح يتأمر ضد الوطن ماديًا ومعنويًا، أبيا أن يقف مع وطنه في وجه هؤلاء وغلب مصالحة الشخصية، فى العديد من المواقف التى سيحاسبه التاريخ عليها.

ads
موضوعات متعلقة

أم كلثوم تكتب: كيف عرفت عبدالناصر؟

محافظ بني سويف: المرأة ستضرب مثلًا رائعًا في العرس الديمقراطي

«أبوزهاد»: الانتخابات الرئاسية دعم لوطن يُراد له الابتزاز

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 23 ساعة

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ يوم

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ اسبوع

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ اسبوع

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

منذ أقل من شهر

8 معلومات عن «مرنبتاح»: العامود الأثري يستقر في المتحف المصري

منذ أقل من شهر

حارس بحديقة الحيوان عن سرقة سلحفتين: «مش مهم».. «صور»

الآن

السيسي يتجاوز 7 ملايين صوت بعد فرز 4600 لجنة

شاهد.. انقطاع الكهرباء بإحدى لجان إمبابة أثناء عملية الفرز

المنوفية تمنح «موسى» الـ«صفر الثالث» في انتخابات الرئاسة

صور.. رسائل للسيسى ومحمد صلاح على بطاقات الاقتراع

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية مستمرة 48 ساعة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

ألبومات الصور

اعمال الفرز بمنطقة فيصل بالجيزة

فرز انتخابات الرئاسة 2018 بالمطرية

بدء الفرز في إحدى لجان الزمالك

مسيرة تشجيعية لشباب «دعم مصر» في الإسكندرية

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية مستمرة 48 ساعة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

كشكول

تعطيل الدراسة بقنا غدا لسوء الأحوال الجوية

وزارة التعليم: منح المدارس أجازة غدا أمر متروك لسيادة كل محافظة

تعليم الوادي الجديد: غدا أجازة رسمية بالمدارس لسوء الحالة الجوية

الأزهر: تعطيل الدراسة بالمعاهد والجامعة لسوء الأحوال الجوية.. غدا

ننشر جدول محاضرات القوافل التعليمية للثانوية العامة بالوادي الجديد

الأمصار

مؤشرات أولية.. «السيسي» يكتسح الانتخابات الرئاسية المصرية

اليمن يبلغ نهائيات كأس أمم آسيا 2019 بفوزه على نيبال

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

لبنان يفوز على ماليزيا في تصفيات أمم آسيا

تعيين رئيس جديد لـ«اتصالات الجزائر»

منوعات

«سواقة حريمي».. حاولت ركن سيارتها فأغرقتها في حمام السباحة

«هنشارك»: عدم المشاركة في الانتخابات يرخّص المواطن الشريف

أول رد من زوجة ترامب على اتهام الأخير بعلاقته نجمة إباحية

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك