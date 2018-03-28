القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين بوتين والاتحاد الأوروبى
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
مصر
الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2107177

يفحص خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى اللجان الانتخابية المنتشرة بكافة القطاعات قبل بدء التصويت فى ثالث أيام المارثون الانتخابى.

وتشمل العملية فحص وتعقيم ومسح شامل بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات، للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

كما يقوم خبراء المفرقعات بالكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، للكشف عن أى مواد متفجرة، والبدء فى تنفيذ خطط تأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها استعدادًا للانتخابات الرئاسية التى تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء فى ثالث أيام الانتخابات وسط تمركز سيارات الإطفاء والمفرقعات لتأمين المقار الانتخابية.

ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد

منذ يومين

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية

منذ يومين

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم

منذ 3 أيام

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26

منذ 3 أيام

القوى العاملة: 95 وظيفة برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه

الآن

مهرجان «كان» السينمائى يحجب أفلام «Netflix» عن قائمته

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

160 دولة يريدون من بريطانيا تقديم أدلة في قضية «سكريبال»

«الزنط»: إنجازات السيسى لم تتحقق منذ عهد الخديوى إسماعيل (فيديو)

الأكثر قراءة

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

ألبومات الصور

10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان

بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

بالصور.. نرصد كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من «صباح الخير»

3 طرق لارتداء الجينز في ربيع وصيف 2018 (صور)

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

كشكول

الشيمي رئيسا لمجلس إدارة المعاهد القومية

تعرف علي مواعيد امتحانات الشهادة الأعدادية والنقل بقنا

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

ترامب يُحمل الجيش تكاليف الجدار الحدودي مع المكسيك

حيدر العبادي: مشروعات تقسيم العراق لن تتوقف

سوريا تقبض على 2000 أسطوانة غاز قبل وصولهم لفصائل إدلب

ads
منوعات

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركى

أول عملية بيع لقطع أثرية خاصة بيد «مانديلا»

ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك