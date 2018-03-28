القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين بوتين والاتحاد الأوروبى

يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثورة دبلوماسية عليه، بعد أن اتخذت 22 دولة أوروبية قرارا بطرد الدبلوماسيين الروس العاملين بالسفارات، ليزداد عدد الجواسيس الروس المطرودين من العواصم في جميع أنحاء العالم ويصل لنسبة غير مسبوقة، حيث تقف الدول الحليفة لبريطانيا موقف تضامن ودعم بشكل غير مسبوق بعد واقعة تسميم سيرجي سكريبال.



ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل تم طرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة و22 دولة أخرى.



أعلنت الولايات المتحدة طرد 60 روسيًا، من بينهم 12 ضابطًا في المخابرات من بعثة روسيا إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.



ورحب نيكي هالي سفير ترامب في الأمم المتحدة بهذه الخطوة وقال: هنا في نيويورك، تستخدم روسيا الأمم المتحدة كملاذ آمن للأنشطة الخطرة داخل حدودنا.



وقامت كل من ألمانيا وفرنسا وبولونيا بطرد أربعة دبلوماسيين، مع اتخاذ ليتوانيا ولاتفيا وجمهورية التشيك أيضًا إجراءات. انضمت أوكرانيا - وهي ليست دولة في الاتحاد الأوروبي - إلى الثورة الأوروبية بطرد 13 دبلوماسيًا. حذت كندا حذوها بطرد ثلاثة من موظفي الكرملين، وفي خطوة عملية، أعلنت كل من المجر والنرويج طرد أحد الدبلوماسيين على التوالي. بعد فترة وجيزة أعلنت إسبانيا طرد اثنين.



كما ستطرد مقدونيا دبلوماسيًا روسيًا بعد التشاور مع "حلفائنا وشركائنا، الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، وبالتضامن مع بريطانيا. كما أعربت مالطا عن دعمها للمملكة المتحدة. ومع ذلك، امتنعت الجزيرة عن طرد الموظفين الدبلوماسيين من روسيا بسبب مهمتهم "الهامشية جدًا" في موسكو. كما تضامنت أستراليا مع المملكة المتحدة، وطردت دبلوماسيين روسيين بعد أن أخبار الإدانة الأحادية الجانب لروسيا.



الرد الغربي الاستثنائي هو انقلاب دبلوماسي كبير لصالح رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي قضت أيام تحذر الحلفاء من أنهم قد يواجهون عدوانًا روسيًا مماثلًا إذا ما وقفوا. مضيفة في مجلس العموم البريطاني أن الحكومة تقوم "بتفكيك شبكة التجسس الروسية" في المملكة المتحدة.



بدوره أعلن الكرملين عن أن رد الفعل سيكون بالمثل، مهددًا "بالرد على كل بلد".



وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إن هذه الخطوة "دمرت ما تبقى من روسيا والولايات المتحدة. "مهددا واشنطن بأنها ستتحمل مسؤولية عواقب قرارها.



وقال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف إن موسكو ستنطلق من "مبدأ التبادلية" في الوقت الذي تدرس فيه ردها على القرارات التي اتخذتها واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي. وأضاف بيسكوف أن وزارة الخارجية ستقوم بتحليل الوضع وتقديم اقتراح لبوتين - الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن كيفية الرد.



وقال بيان من وزارة الخارجية الروسية "حلفاء بريطانيا.. يتبعون بشكل أعمى مبدأ الوحدة الأوروبية - الأطلسية، على حساب الحس السليم، ومعايير الحوار الدولي المتحضر، ومبادئ القانون الدولي"، متوعدين بالرد.