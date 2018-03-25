القاهرة : الأحد 25 مارس 2018
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الأحد 25/مارس/2018 - 10:23 م

أمن القاهرة: كراسي متحركة للكبار وذوي الاحتياجات بلجان الانتخابات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
حنان نبيل
dostor.org/2102538

جهَّز قطاع حقوق الإنسان، التابع لمديرية أمن القاهرة "كراسي متحركة"، داخل جميع اللجان الانتخابية بنطاق العاصمة؛ لتيسير العملية الانتخابية على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تحركاتهم داخلها.

جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن العاصمة، اللواء خالد عبدالعال، بتوفير الراحة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم في اللجان، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، تزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية صباح غدٍ الإثنين.

أمن القاهرة: كراسي متحركة للكبار وذوي الاحتياجات بلجان الانتخابات
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