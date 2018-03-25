أمن القاهرة: كراسي متحركة للكبار وذوي الاحتياجات بلجان الانتخابات

جهَّز قطاع حقوق الإنسان، التابع لمديرية أمن القاهرة "كراسي متحركة"، داخل جميع اللجان الانتخابية بنطاق العاصمة؛ لتيسير العملية الانتخابية على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تحركاتهم داخلها.



جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن العاصمة، اللواء خالد عبدالعال، بتوفير الراحة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم في اللجان، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، تزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية صباح غدٍ الإثنين.