الخارجية تستقبل وفد «التعاون الإسلامي» لمتابعة انتخابات الرئاسة

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، المشرف على انتخابات المصريين بالخارج، وفد منظمة التعاون الإسلامي المعني بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018- اليوم- برئاسة السفيرة نورية الحمامي.



واستعرض نائب وزير الخارجية- خلال لقائه بالوفد- الدور الذي تضطلع به الوزارة، اتصالا بـ"تنظيم انتخابات المصريين في الخارج، والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية التي ستتابع العملية الانتخابية في الداخل، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتحسين المناخ العام للانتخابات وسبل تعزيز الشفافية".



من جهتها، أوضحت السفيرة نورية الحمامي، محورية دور مصر في المنظمة بشكل عام؛ الأمر الذي انعكس في حرص الأمين العام لها على "إيفاد بعثة" لمتابعة الانتخابات بها، فضلًا عن زيارته لها مؤخرا.



وأشادت بالتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية في الخارج، وارتفاع نسبة المشاركة بها، مرجحة أن ينعكس ذلك إيجابيًّا في الداخل، متوقعة أن يشجع ذلك أيضا الشعوب العربية للمشاركة في الانتخابات الخاصة بهم.



يذكر أن العديد من المنظمات الإقليمية أعربت عن رغبتها في متابعة العملية الانتخابية، حيث يشارك- إضافة لبعثة منظمة التعاون الإسلامي- بعثات عن "الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الكوميسا، وتجمع الساحل والصحراء، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وممثلو وأعضاء السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر" والتي أعربت عن رغبتها في زيارة المقار الانتخابية في الداخل.