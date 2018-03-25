اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا

تصدر الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، الحكم على 6 أشخاص متهمين بقتل رئيس مباحث مركز صدفا.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود القاضي، وعضوية الحسن نجم الدين الكردي، وفاروق محمد فخري، وأمانة سر محمد فاروق هاشم وميناء زكريا.



تعود وقائع القضية رقم 2573 لسنة 2012 جنايات صدفا، إلى يوم 2 فبراير 2012، عقب توجه حملة أمنية بمركز صدفا برئاسة المقدم عصام التهامي رئيس المباحث، لضبط أحد المتهمين الهاربين من عائلة الهمامية بقرية البربا، قام كلا من المتهمين «سيد .ف .م» و«أحمد .أ .أ أ»، و«حسين .ف .س»، و«محمد .م .أ»، و«إبراهيم .ع .ف»، و«محمد .م .ا»، بضرب الرصاص صوب قوات المباحث، مما أسفر عن استشهاد المقدم عصام عبدالجواد التهامي رئيس مباحث مركز صدفا.