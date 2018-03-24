مهرجانات مسرحية في الدول العربية بمبادرة من حاكم الشارقة

أعلن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى في الإمارات، حاكم الشارقة، تنظيم مهرجان للمسرح في كل دولة عربية تحت إدارة الهيئة العربية للمسرح.



ووجّه القاسمي الهيئة التي تتخذ من الشارقة مقرًا لها، بانتقاء مسرحيات عربية متميزة، للمشاركة بها في المهرجانات الدولية بهدف التواصل مع الآخر، والاستفادة من التجارب المسرحية الدولية، مما يسهم في تطوير.



وقال في ختام أيام الشارقة المسرحية بدورته الثامنة والعشرين، مساء الخميس، إن المهرجان المقرر إقامتها في الدول العربية «ستسهم في تطوير الحركة المسرحية ونتمنى أن يأتي يوم وتكون كل الفرق العربية في مهرجانٍ مسرحي واحد».



وأضاف: «هناك عدد من المهرجانات العالمية لا نعرف عنها شيئًا، علينا الذهاب إليهم، والتواصل معهم، لنستفيد منهم، ونعرض ما لدينا».



وشهدت الدورة تنافس 7 عروض مسرحية على جوائزها الرسمية، بينما قدمت 4 عروض أخرى خارج المنافسة، إلى جانب مسرحية "صولو" لفرقة أكون المغربية الفائزة بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي في دورتها العاشرة.



وكانت "الأيام" التي تنظمها دائرة الثاقفة والإعلام في الشارقة افتتحت بمسرحية "كتاب الله.. الصراع بين النور والظلام" من تأليف القاسمي.



وفاز الفنان محمد صبحي بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الثانية عشرة 2018 تقديرًا لتجربته الإبداعية الثرية ودوره المشهود في تطوير وإغناء الحركة المسرحية العربيّة خلال أكثر من أربعة عقود، وتسلم صبحي الجائزة في حفل افتتاح أيام الشارقة المسرحية.