وزير البيئة: 12 ألف معلم سياحي تشارك في «ساعة الأرض»

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن مصر تشارك ضمن 180 دولة على مستوى العالم في «ساعة الأرض» للحفاظ على الأرض ومنسوب المياه تحت شعار «نتعهد بحماية كوكبنا».



وأضاف فهمي في تصريحات صحفية أن أكثر من 12 ألف معلم سياحي حول العالم تشارك في المبادرة العالمية، لإظهار مدى التعاون الدولي في حماية الأرض، موضحًا أن سر اختيار هذا التوقيت لتدشين المبادرة كل عام، هو توازن بين الصيف والشتاء.



وأوضح أن عددا من المعالم الأثرية شارك ضمن المبادرة، وعلى رأسها برج القاهرة ومعبد الأقصر وقلعة قايتباي والأهرامات.