فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء، قررت مساء اليوم السبت، فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلي المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تمامًا.



وبدأت إدارتا حركة السفن والخدمات البحرية في قَطْر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 12 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي، والتي بلغ عددها 16 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.