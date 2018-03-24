وزير التعليم يسحب الثقة من رئيس أمناء «تعليم المنوفية»

كشفت مصادر من داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم وافق على سحب الثقة من رئيس مجلس أمناء التعليم بالمنوفية الدكتور مجدى يونس الذي تقدّم باستقالته بعد رفض الوزير مقابلته الأسبوع الماضى، وفور علمه بقبول وزير التعليم طلب سحب الثقة منه.



جاء ذلك بعد موافقة جميع أعضاء مجلس أمناء التعليم بالمنوفية ومنهم رضا الرشيدي، المدير التنفيذى للمجلس، وكيل الوزارة وسلوى مدين، الموجه العام وأمين سر المجلس؛ نظرًا لإثارة الشائعات ولتجاوزه في حق الأعضاء واختزال المجلس في شخصه والتحدث باسم مديرية التربية والتعليم، وكذلك التعدى على اختصاصات وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.



تم تسجيل ذلك في محضر الاجتماع الأسبوع الماضى، وعمل مذكرة لعرضها على وزير التربية والتعليم.