أهالي سمالوط يشيعون جثمان المجند إبراهيم لويس

ودّع أهالي عزبة طنيوس، التابعة لقرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط، شمالي مُحافظة المنيا، وأهالي القرى المجاورة، السبت، جثمان المُجند إبراهيم لويس إبراهيم، 19 سنة، الذي استشهد خلال مُشاركته في العملية الشاملة «سيناء 2018» في جنازة بمسقط رأسه.



وقال عدد من أهالي القرية وأقارب الشهيد إبراهيم إنّ شهيد الواجب كان مُتبقيا على إنهاء خدمته العسكرية 4 أشهر وكان يتمنى الاستشهاد، دفاعًا عن وطنه حتى إنه كتب على حسابه بموقع التواصل «فيس بوك» عبارة "شهيد تحت الطلب".