القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:26 م

فيديو.. دومينيك حوراني تشوق جمهورها بـ«المزة اللبنانية».. فما السر!

دومينيك
دومينيك
حسين الجندي
dostor.org/2030808

شوقت النجمة اللبنانية «دومينيك حوراني» جمهورها ببرومو مثير عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» وعلقت عليه بكلمة «Very soon».

وعلمت «الدستور» أن دومينيك تحضر حاليًا لطرح فيديو كليب بعنوان «المزة اللبنانية - lebanese mezza» وسيُطرح خلال أيام قليلة عبر عدد كبير من القنوات الفضائية.

وتظهر «دومينيك» في الكليب بإطلالة جديدة عليها تماما وجريئة، حيث تظهر ﻷول مرة وهي تغني مهرجانات شعبية في تعاونها الأول مع المطرب الشعبي سعد حريقة، فهل ستعلن دومينيك لجمهورها خبرا سارا بطرح الكليب، أم ستكون هناك مفاجآت أخرى ستعلنها؟

يذكر أن «دومينيك» شاركت مؤخرًا في حملة إعلانية لفندق «المنزل» التابع لشركة «إعمار» في دبي، وظهرت في حملة إعلانية هي وابنتها لمنتجات «Paris Gallery» للترويج لعدد من الماركات العالمية، كما تستعد لتصوير الجزء الثاني من برنامجها الشهير «دومينيك حول العالم» لعرضه على إحدى القنوات المصرية الشهيرة.

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