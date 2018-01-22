القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:05 م

بعد ياسمين صبري.. 6 فنانات شاركن في حملات دعائية للمجوهرات

ياسمين صبري
ياسمين صبري
محمد جمال
dostor.org/2030800

في الوقت الذي يتابع الجمهور أخبار الفنانين والمشاهير وأحدث أعمالهم الفنية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعهم الإلكترونية للتعرف على جديدهم، بدأت الفنانات في استخدام تلك المواقع لنشر مشاركتهن ببعض الإعلانات أو الترويج لمنتجات بعينها من خلال حملات دعائية يشاركن بها.

تساؤلات كثيرة طرحها نشر الفنانة ياسمين صبري فيديو على حسابها الرسمي بـ«انستجرام» وظهرت خلاله مرتدية مجوهرات من «داماس» خلال تصويره لصالح النسخة العربية من مجلة «Marie Claire».

ما بين كونها حملة للنسخة العربية للمجلة أم انضمام الفنانة إلى الحملات الدعائية لشركة المجوهرات الشهيرة اختلفت الآراء، خاصة مع إبراز الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لمنتجات «فرفشة» التي تطرحها الشركة بالأسواق، كما لم تنشر الصفحة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للشركة الفيديو الذي ظهرت فيه ياسمين صبري.

ولم تكن ياسمين ونانسي هن أول الفنانات اللاتي ظهرن وروجن لإعلانات المجوهرات، إذ شاركتهن إليسا في الإعلان عن مجوهرات «لازورد» التي أظهرت المجوهرات في فيديو كليب بأحدى ألبوماتها، مقابل ارتداء بعض مجوهرات الشركة وظهورها بشكل غير مباشر.

ولم تستمر النجمة اللبنانية إليسا في المواد الدعائية لماركة «لازورد» لفترة طويلة، إذ حلت الفنانة التونسية درة كوجه لحملات الشركة الدعائية بداية من عام 2014، لتضم لبعض من الفنانات اللاتي قمن بالإعلان للمنتجات ومنهن سيرين عبد النور.

«إزاي أنساك» كليب لهيفاء وهبي تقوم فكرته على سرقة بعض المجوهرات التي تروج لها من خلال الكليب، الذي أصبح إعلان مباشر لماركة «زغيب» وارتدت الفنانة اللبنانية بعض قطعها بغرض الترويج لمنتجاتها.

«بياجيه» إحدى دور المجوهرات الشهيرة ذات الجذور السويسرية، التي تعاقدت مع الفنانة «يارا» في الترويج لمنتجاتها بالوطن العربي، لتنضم لمجموعة من المشاهير والفنانات المشاركات بالحملات الدعائية للماركة الشهيرة.

أما الفنانة مايا دياب تعاقدت مع ماركة مجوهرات شهيرة «voyageur» وأعلنت اختيارها من الشركة الشهيرة لتكون وجهًا إعلانيا لحملاتها عام 2013، واعتبرت الماركة الشهيرة مايا رمزًا للأناقة والجمال ومن دون شك مايا تضيف بصمة جميلة لـ«voyageur» لأنها أيقونة للموضة والجمال.

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