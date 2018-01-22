650 مراسلًا دوليًا سجلوا لتغطية انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها، تسجيل 650 مراسلاً أجنبيا من المقيمين والزائرين لتغطية الانتخابات الرئاسية بمعرفة الهيئة، وتم تسليم قائمة بهم للهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعلنت إغلاق باب التسجيل.



وأضاف البيان، أن من بين هؤلاء 530 مراسلاً مقيماً ومعتمداً لدى المركز الصحفي التابع للاستعلامات، كما تقدم 120 مراسلاً زائراً بطلبات مماثلة يمثلون مختلف دول العالم موزعين على النحو التالي:



55 مراسلاً مقيما ومعتمداً بالإضافة إلى 15 مراسلاً زائراً يمثلون الأمريكتين.



- 175 مراسلاً مقيما ومعتمداً، و42 مراسلاً زائراً يمثلون الاتحاد الأوروبى.



- 160 مراسلاً مقيما ومعتمداً، و 3 مراسلين زائرين يمثلون العالم العربى وأفريقيا.



- 95 مراسلاً مقيما ومعتمداً، و 15 مراسلاً زائراً يمثلون آسيا.



- 45 مراسلاً مقيما ومعتمداً، و21 مراسلاً زائراً يمثلون بريطانيا.



وأوضح البيان أن زيادة طلبات التسجيل من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، يكشف مدى الاهتمام الدولي بتغطية الانتخابات الرئاسية.