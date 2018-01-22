القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
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الإثنين 22/يناير/2018 - 10:43 م

مجلس الأمن ينهي اجتماعه بشأن «عفرين» بدون قرارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2030787

اختتم مجلس الأمن الدولي، اجتماعه اليوم، بشأن التدخل العسكري في مدينة عفرين السورية، دون التوصل لأية قرارات أو إدانة العدوان التركي على سوريا.

وأوضح مبعوث فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، أن أعضاء مجلس الأمن دعوا تركيا لضبط النفس في عفرين.

وأضاف أنه عقب مشاورات مجلس الأمن: "ننادي تركيا بضبط النفس"، موضحا أنه جرت مناقشة الأمر بشكل واسع خلال المباحثات"، وذلك حسبما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية.

ولم يسفر اجتماع المجلس، عن أية قرارات رسمية حول الوضع في عفرين، أو إدانة العدوان التركي على عفرين.


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