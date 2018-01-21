القاهرة : الإثنين 22 يناير 2018
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الأحد 21/يناير/2018 - 11:12 م

غدًا.. عرض «العيال رجعت» على مسرح النهار

عرض «العيال رجعت»
عرض «العيال رجعت»
حسين إسماعيل
dostor.org/2029585

وافقت الرقابة على المصنفات الفنية اليوم على عرض مسرحية «العيال رجعت» وسيبدأ عرضها للجمهور غدا على مسرح النهار في تمام السابعة مساء.

«العيال رجعت» تدور أحداثها حول عودة أحفاد رمضان السكري لبيع المنزل، ما يؤدي إلى إعادة إحياء ما بدأته عائلة السكري في الجزء الأول، الأبناء حاولوا الحفاظ على كيان الأسرة، والأحفاد يريدون بيع المنزل مما يضطر العمة «سوسو» لعمل مكيدة للحفاظ على منزل الأسرة من الضياع.

المسرحية من تأليف علوي الحسيني، وبطولة علوي الحسيني ومحمد محسن ومحمد عبد الرؤوف ورضا إدريس ونادية شكري ومنه بدر تيسير ومن إخراج شادي الدالي.

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