حملات أمنية لملاحقة الهاربين والعناصر الإجرامية في غرب الجيزة

أكد مصدر أمني بالجيزة، أن قوات الأمن تنفذ عملية تمشيط واسعة على كافة البؤر والأوكار الإجرامية، لضبط الخارجين عن القانون، ومروجى المخدرات والأسلحة النارية.



وقال المصدر، إن حملة مكبرة بقطاع غرب الجيزة، تنفذ منذ عدة أيام وتستمر لمدة أسبوعا آخر، وأسفرت حتى الآن عن ضبط العديد من المتهمين الهاربين من أحكام قضائية، والمطلوبين على ذمة قضايا.



وأشار المصدر، إلى أن القوات بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تواصل جهودها لضبط العناصر المسجلة الهاربة.