القاهرة : الإثنين 22 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
10:17 م

التحالف العربي: الحوثيون حاولوا استهداف مضيق باب المندب
09:36 م

أرض الأشباح «1»: في السودان.. مَنْ يحرك فتنة الأشقاء؟
06:30 م

7 نصائح للمغامرة
05:44 م

منظمة التعاون الإسلامي تدين سياسات إيران في اليمن
03:42 م

«الوطنية للانتخابات» تشكل لجانًا للانتقال لـ«تجمعات المواطنين» بنطاق المحاكم
01:36 م

32 قطعة سلاح و60 خزنة و30 ألف طلقة نارية.. حصيلة شحنة السلاح المضبوطة في قنا
08:07 م

محافظ الدقهلية: قطار كهربائى ومدينة للحرفيين ومنطقة صناعية
01:37 م

«الوطنية للانتخابات»: اختيار الرمز الانتخابى وفقًا لأسبقية التقديم
12:10 م

ضبط مسجل خطر بالأزبكية هارب من 51 قضية «هتك عرض»
11:03 ص

النيابة تقدم لقاضى «بيت المقدس» إخطارين بـ«إعدام» و«وفاة» متهمين
08:57 م

«خطة ترامب للسلام» تتجاهل تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المدن المحتلة
08:31 م

حلم الشياطين هل يُنهى سانشيز عصر «أتوبيس مورينيو»؟
حوادث
الأحد 21/يناير/2018 - 11:09 م

حملات أمنية لملاحقة الهاربين والعناصر الإجرامية في غرب الجيزة

حملات أمنية لملاحقة
ندي حمدي
dostor.org/2029584

أكد مصدر أمني بالجيزة، أن قوات الأمن تنفذ عملية تمشيط واسعة على كافة البؤر والأوكار الإجرامية، لضبط الخارجين عن القانون، ومروجى المخدرات والأسلحة النارية.

وقال المصدر، إن حملة مكبرة بقطاع غرب الجيزة، تنفذ منذ عدة أيام وتستمر لمدة أسبوعا آخر، وأسفرت حتى الآن عن ضبط العديد من المتهمين الهاربين من أحكام قضائية، والمطلوبين على ذمة قضايا.

وأشار المصدر، إلى أن القوات بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تواصل جهودها لضبط العناصر المسجلة الهاربة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

«الوطنية للانتخابات» تشكل لجانًا للانتقال لـ«تجمعات المواطنين» بنطاق المحاكم

منذ حوالي 11 ساعة

32 قطعة سلاح و60 خزنة و30 ألف طلقة نارية.. حصيلة شحنة السلاح المضبوطة في قنا

منذ يومين

«الوطنية للانتخابات»: اختيار الرمز الانتخابى وفقًا لأسبقية التقديم

منذ يومين

ضبط مسجل خطر بالأزبكية هارب من 51 قضية «هتك عرض»

منذ يومين

النيابة تقدم لقاضى «بيت المقدس» إخطارين بـ«إعدام» و«وفاة» متهمين

منذ 3 أيام

غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بقضية «تنظيم بيت المقدس»

الآن

التحالف العربي: الحوثيون حاولوا استهداف مضيق باب المندب

في رسالة خاصة.. السيسي يدعو «جورج ويا» لزيارة مصر

«الصحة»: الطفل يكلف الدولة 109 آلاف جنيه سنويًا

كنيسة الراعي في «عفرين» تستغيث: على المجتمع الدولي حمايتنا من القصف التركي

الأكثر قراءة

بالفيديو.. مشادة عنيفة وشتائم بين مرتضى منصور وأبوالمعاطى زكي

دعوى مستعجلة ضد الفريق سامى عنان

بعد إلغاء «الميدتيرم».. 5 أشياء ستختفي من المدارس قريبًا

«محاكمة العجوز».. لماذا ينكر عدلي القيعي فشله؟

ألبومات الصور

محافظ جنوب سيناء يلتقى 55 مواطنًا لحل مشاكلهم (صور)

«السيسى» يزور المنطقة الصناعية ببنى سويف.. ويفتتح عددًا من المشروعات

بالصور.. ضبط عصائر منتهية الصلاحية فى الضبعة بمطروح

بالصور.. ختام فعاليات مؤتمر جراحة العظام بـ«طب المنيا»

نجم الساعة

رحلة البحث عن رأس الحسين من كربلاء إلى القاهرة

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مشادة عنيفة وشتائم بين مرتضى منصور وأبوالمعاطى زكي

دعوى مستعجلة ضد الفريق سامى عنان

بعد إلغاء «الميدتيرم».. 5 أشياء ستختفي من المدارس قريبًا

«محاكمة العجوز».. لماذا ينكر عدلي القيعي فشله؟

كشكول

"الأساتذة" يناقشون مواد خلافية بمشروع قانون "الجامعات الخاصة".. الأربعاء

بالفيديو| مدرس وزميلته يتشاجران في مدرسة ابتدائية بالشرقية

انطلاق اليوم الاول لفعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس

المكتبة المركزية بجامعة القاهرة: نحتاج ميزانية أكبر للتحديث الإليكتروني

طـلاب جامعة الأزهـر في "دوري العباقرة".. غـدًا

منوعات

فيديوجراف.. «تحذير من طقس الإثنين.. والأهلي يثأر» أبرز 5 أخبار اليوم

«محاكمة العجوز».. لماذا ينكر عدلي القيعي فشله؟

بالصور.. القط «ماني» يُبرع في التقاط السيلفي مع الكلاب

المثقف

أشرف ضمر يبحث عن «الملاك التائه» في معرض القاهرة

ولاد الكار

الأربعاء.. «الأعلى للإعلام» يجتمع بمنتجي الدراما التليفزيونية

الأبراج اليوم

«وفر نصيحتك لنفسك».. 6 أبراج عنيدة احذر من التعامل معها

الصحة

تعرف على أعراض وأسباب «التوتر العضلي»

الدستور على فيسبوك
ads