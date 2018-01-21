شقيق علي عبدالله صالح يلتقي الرئيس اليمني في الرياض

انضم شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى الحكومة الشرعية برئاسة منصور هادي، معلنا تأييده للحكومة المعترف بها دوليًا.



وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية مساء اليوم، أن الرئيس هادي رئيس الجمهورية شدّد على أهمية وحدة الصف اليمني في مواجهة مليشيا الحوثي.



وجاء خبر انشقاق اللواء علي صالح شقيق الرئيس السابق، بعد أن استقبله الرئيس هادي رسميًا في الرياض، اليوم.



من جانبه، قال اللواء علي صالح إنه التقى هادي في الرياض لتأكيد موقفه من الحكومة الشرعية، ودعمه لقيادة الوطن الشرعية ممثلةً بالرئيس هادي، وصولًا إلى استعادة البلد تحت راية الشرعية وبدعم وإسناد دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



