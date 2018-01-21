الجمل: ندرس مقترحًا بتشغيل إنتاج «القومية للأسمنت» بالمازوت

قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن اجتماع النقابة مع رئيس الشركة القابضة للكيماويات، لحل أزمة عمال شركة القومية للأسمنت، أسفرت عن تشكيل لجنة لدراسة أزمة الأجور، والحفاظ على حقوق العاملين خلال فترة توقف إنتاج الشركة.



وأضاف الجمل، لـ«الدستور»، أن هناك مقترحا يتم دراسته حاليًا بتشغيل مصنع الشركة بالمازوت، نظرًا لارتفاع سعر الغاز الذي استدعى بدوره وقف إنتاج الشركة.



وأكد الجمل أن العمال لا يهمهم إقالة رئيس الشركة بالمقام الأول، بل إعادة إنتاج الشركة خشية توقفها نهائيًا وتسريحهم.



كان عمال الشركة والبالغ عددهم 2300 عامل قاموا باعتصام مفتوح الأسبوع الماضي أمام مكتب رئيس الشركة، ومنعوه من الخروج من مكتبه حتى منتصف الليل وبعد تلقيه مكالمة هاتفية من وزير قطاع الأعمال العام بعد تدخل بعض من نواب البرلمان، ومطالبته بتقديم استقالته على حد قولهم، قاموا بالسماح له بالخروج وإنهاء الاعتصام.



على الفور تقدم رئيس الشركة باستقالته، لكن تم قبولها بالرفض من قبل الوزير والدعوة لعقد اجتماع مع الشركة القابضة وبحث الأمر ووضع حلول سريعة له.