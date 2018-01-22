5 مواقف غريبة في ملاعب الكرة.. إشارة حسام حسن ليست الأولى

لم تكن إشارة حسام حسن المشينة عقب المباراة التي جمعت بين فريقه المصري البورسعيدي، وبتروجيت، هي الأولى له في الملاعب، فسبق للمدير الفني للفريق الأخضر أن أثار الجدل أكثر من مرة.



وترصد «الدستور»، أغرب ردود فعل المدربين واللاعبين داخل الملاعب.



حسام حسن يعتدي على مصور



في الموسم 201516 وفي مباراة جمعت بين المصري وغزل المحلة، انفعل حسام حسن بشدة على مصور في ملعب المباراة، وركض خلفه وركله بالقدم، وحطَّم كاميرته.



خناقة ميدو وشحاتة



رغم مرور عدة سنوات إلا أنَّ مشجعي الكورة المصرية لم ينسوا ما حدث بين اللاعب وقتها أحمد حسام ميدو، والمدير الفني لمنتخب مصر وقتها حسن شحاتة في المباراة التي جمعت منتخبي مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2006.



فقبيل نهاية المباراة بدقائق قليلة، قرر حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني وقتها، نزول اللاعب عمرو زكي وإخراج ميدو الذي اعترض على التغيير في لقطة بها الكثير من الغضب وعدم الاحترام لشحاتة، ليدخل زكي ويحرز هدفًا ويعلن تأهل مصر للنهائي، ويردد شحاتة بعدها جملته الشهيرة «أنا صح.. أنا صح»



مدرب هال سيتي يوبخ لاعبيه



في واقعة غريبة، وبخ فيل براون مدرب فريق هال سيتي، في العام 2008، اللاعبين في وسط الملعب، بعدما استقرت في شباكهم أربعة أهداف خلال المباراة التي جمعتهم أمام مانشستر سيتي.



لاعب إيطالي يتشاجر مع المشجعين



تشاجر اللاعب الإيطالي أنطونيو كاندريفا مع أحد المشجعين خلال مباراة فريقه مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.



وخلال الدقيقة الـ15 من المباراة لم يتمكن أنطونيو من اللحاق بالكرة قبل خروجها، فتعرض لهجوم من مشجعي فريقه، فرد اللاعب بتوجيه ألفاظ نابية لهم وبصق عليهم.



حكم يضرب لاعبًا ويطرده



لم يتوقف الأمر عند اللاعبين والمدربين والمشجعين، بل امتد إلى الحكام، فخلال المباراة التي جمعت فريقي نانت وباريس جيرمان بالدوري الفرنسي، في 14 يناير 2018، قام حكم المباراة الفرنسي طوني شابرون، بالاعتداء على لاعب نانت كارلوس.



فخلال محاولة اللاعب اللحاق بهجمة مرتدة، أسقط الحكم بالأرض دون قصد، فقام الحكم بعرقلة اللاعب عمدًا، ووجه له الإنذار الثاني وطرده.

















