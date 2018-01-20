القاهرة : الأحد 21 يناير 2018
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السبت 20/يناير/2018 - 10:13 م

برلماني: غلق مستشفى «السلام الدولي» إرهاب غير مقبول للأطباء

الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد
إسلام نصير
dostor.org/2028366

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن قرار مجلس الوزراء بغلق مستشفى السلام الدولى جانبه الصواب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل إرهابًا غير مقبول لأطباء مصر.

وأضاف فؤاد، فى بيان، السبت، أنه سيطلب مناقشة عامة خلال أيام عن مشكلات الأطباء فى مصر، لافتًا إلى أن البرلمان عليه دور كبير فى دعم المنظومة الطبية داخل مصر.

وطالب فؤاد وزير الصحة أحمد عماد الدين بضرورة التراجع عن قرار غلق مستشفى السلام الدولى، والعمل على حل المشكلة. فقرار غلق أى مستشفى يزيد الأزمة، فليس حلًا أن نقطع العلاج عن المرضى.

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