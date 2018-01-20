«مكرم» تشارك فى حفل تنصيب أول نائب لورد مصرى لمقاطعة بريطانية

تشارك وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم فى حفل تنصيب الدكتور "ناصر فؤاد" كأول نائب لورد مصري لمقاطعة شيشاير ببريطانيا، حيث تأتي مشاركة الوزيرة فى مراسم تنصيبه، واستلامه ‏وثيقته الخاصة به، تلبية لدعوة منه لحضور الحفل.



ويضم الوفد المرافق للوزيرة اللواء "سمير طه" مساعد وزير الدولة للهجرة لشئون الجاليات، وذلك بحضور 82 مدعوا علي رأسهم وزيرة الهجرة والسفير المصري لدى لندن "ناصر كامل" وحرمه.



وكان الدكتور ناصر فؤاد قد أسس فى عام 2013 جمعية ‏خيرية، وأرسل لمستشفى 57357 ‏بعض الاحتياجات الطبية التى كانت فى حاجة لها، ولم تقتصر رعايته على المصريين فقط بل توجه للرعاية المعاقين فى المملكة المتحدة وأفريقيا ومعسكرات اللاجئين السوريين فى الأردن واليونان والشرق الأوسط.



وكان لورد مقاطعة شيشاير متابعا جيدا لجميع أعمال هذه الجمعية منذ ‏نشأتها، وعلى إثر تكريمه من أكبر مؤسسة خيرية لمتحدي الإعاقة ببريطانيا.