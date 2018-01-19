«خطة ترامب للسلام» إجبارية على الفلسطينيين.. وأمريكا ستعتبر من يرفضها إرهابيًا

قالت القناة الـ14 في التليفزيون الإسرائيلي، منذ قليل، إنها حصلت على تقرير مفصل صادر من كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، يتضمن عرضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل السلام بين فلسطين وإسرائيل.



وأشار عريقات في تقريره إلى أن خطة ترامب هي جزء من استراتيجية الإدارة الأمريكية لعملية السلام، واصفا إياها بأنها خطة «إجبارية وسيتم إملائها عليهم».



وأكد أن أمريكا تتبع نهجًا يصف أي جهة لا ترضى بخطتها على أنه لا يريد السلام وأنه إرهابي، ويجب محاربته.



وأضاف أنه رغم اشتمال الخطة على جدول زمني لإنها المفاوضات، فإنها لا تشمل جدولًا زمنيًا من أجل انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، بينما سيعتمد الانسحاب على الأداء الفلسطيني في المفاوضات، وسيكون تدريجيا.



وتشمل ضم 10% من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بينما هناك ضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ترامب لزيادتها مساحة الضم إلى 15%.



وأوضحت أن التقرير مؤلف من 92 صفحة، وأكد خلاله عريقات أنه من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي عن خطته في غضون شهرين أو ثلاثة، أي بحلول شهر أبريل المقبل.



وأعلن ترامب أوائل شهر ديسمبر الماضي، اعترافه بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضبا شديدا على الصعيدين العربي والدولي.



